◇交流戦巨人―西武（2026年6月13日ベルーナD）巨人・佐々木俊輔外野手（26）が13日の西武戦（ベルーナドーム）を欠場することになった。橋上監督代行が「（10日の）楽天戦で受けたデッドボールの影響で、ちょっと今日になって、その患部のところが痛みが出てきたっていうことなので」と説明した。10日の楽天戦で右脇腹に死球を受けた。11、12日の試合にフル出場。この日はグラウンドには姿を現したが、全体練習には加わ