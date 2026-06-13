3回、2ランを放ち野村（左）とタッチを交わすソフトバンク・近藤＝みずほペイペイドームソフトバンクが8得点で快勝。0―1の三回に近藤の2ランで逆転し、六回に野村のソロなどで3点。七回は野村が2打席連発となる2ランを放った。前田悠が7回1失点、7奪三振の好投で4勝目を挙げた。ヤクルトの山野は2敗目。