アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が大詰めを迎えています。両国の政府高官が12日、「数日以内」に覚書の締結に至る可能性があると言及していて、協議の行方が注目されます。仲介国パキスタンのシャリフ首相は12日、自身のSNSで、「最終的な合意文書がまとまった」とした上で、「次のステップを決める作業中だ」と明らかにしました。また、トランプ政権の高官は12日、「数日以内に覚書に署名することを想定している」と