目のトラブルを防ぐにはどうしたらいいのか。眼科医の栗原大智氏は「スマホの長時間使用はやはり控えたほうがいい。近視よりも怖い結果になる可能性がある」という――。※本稿は、栗原大智（総監修）『＃3大やめとけー21人の医師が教える 寿命を縮める「ヤバい」生活習慣』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■子どものブルーライトカッ