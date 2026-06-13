◆ファーム・リーグ西武―中日（１３日・カーミニーク）２月に右肩を手術していた西武・黒木優太投手が１３日、ファーム・中日戦（カーミニーク）で実戦復帰を果たした。３点リードの７回から２番手として登板。直球の最速は１４９キロを記録し、打者３人に対して右飛、空振り三振、空振り三振と完璧に抑え込んだ。自身の“今季初登板”を終え、「まずは良かった。とりあえず今日は投げられたらオッケーだったので、結果問