◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手が、６回７安打４失点（自責２）、６奪三振で降板した。初回、先頭の福島に左前へ運ばれたが、冷静にけん制死を奪うと、中野は二ゴロに料理。２死から森下に左翼線二塁打を許すと、佐藤に左中間への先制適時二塁打を浴びた。２、３回はともに３者凡退で片付けた。４回、先頭の森下を四球で歩かせると、佐藤