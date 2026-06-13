Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太が１３日、東京・パルテノン多摩でミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（１４日開幕）の公開稽古に出席した。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」を題材にしたミュージカル。２０２２年の日本初演以来、４年ぶりの再演に「４年前から再演されるべき作品だと思っていたので、うれしいですね。久しぶりに台本を開いたら、ほぼ覚えていた。稽古の