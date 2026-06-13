岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】13日、美作ラグビー・サッカー場でサッカー男子の準決勝が行われ、岡山学芸館と作陽学園が決勝進出を決めました。 〈準決勝〉岡山学芸館 2-1 就実（前半 1-0、後半 1-1） 作陽学園 2-1 玉野光南（前半 1-1、後半 1-0） 決勝は14日に美作ラグビー・サッカー場で行われます。