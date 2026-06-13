◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子８００メートル決勝が行われ、日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝が、２分１秒５４で３連覇を果たした。９月の愛知・名古屋アジア大会派遣設定記録（２分１秒６７、有効期間は２６年１月１日以降）も突破して日本代表に内定した。アジア大会は「アジアのオリンピック」と言われる４年に一度の国際総合大会。久保にとっては自身初の