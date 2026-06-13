２０２２年のカタールＷ杯でナンバーワン美女サポーターだったと評判の元ミスクロアチア・ファイナリストのイヴァナ・ノールさんが日本時間１３日、自身のインスタグラムを更新。応援ショットを公開した。「４ｙｅａｒｓｌａｔｅｒａｎｄｗｅ’ｒｅｂａｃｋ」と投稿。日本語で「４年後、私たちは戻ってきた」と１１日（日本時間１２日）に開幕したサッカー北中米Ｗ杯への思いをつづり、クロアチアの国旗柄のビキニ、パ