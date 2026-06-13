◇交流戦ロッテ―DeNA（2026年6月13日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの2年目・宮崎竜成がうれしいプロ初本塁打を放った。5―15と大量リードされて迎えた7回。守備から途中出場した宮崎はこの日の初打席でDeNA・若松のスライダーを捉え、豪快な一発を右中間スタンドに運んだ。立命大からヤマハを経て24年ドラフト2位で入団。待望の一発に「打席数も少ないので思い切っていきました。ベンチ裏で準備をしている時にみんな