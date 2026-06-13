Hey！Say！JUMPの薮宏太（36）とA.B.C−Zの橋本良亮（32）が13日、パルテノン多摩大ホールでミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の公開稽古を行った。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、ほとんどせりふがなく全編歌唱で描かれる物語。2022年の日本初演以来約4年ぶりの再演となり、主人公・ジョセフを演じる藪は「必ず再演すべき作品と思っていたので、うれしい」