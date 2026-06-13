◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラD大阪）阪神の坂本誠志郎捕手（32）が痛恨の送球ミスでオリックスの反撃を許した。4点リードの6回、先発の高橋が3長短打を集められて2点を失いなお1死一、三塁。ここで一塁走者の宗がスタートを切り、捕手の坂本は二盗阻止を狙って二塁に送球もベースカバーに入った中野が捕球できず悪送球となり三塁走者に生還されこの回3点目を失った。1点差とされ1死二塁で池田には四