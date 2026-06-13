テレビ東京で7月3日、ドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜深0：12）がスターとする。原作者は、代表作『富江』『うずまき』で知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏で、傑作の13作品を厳選してオムニバス形式で実写ドラマ化する。13日、ドラマのキービジュアルとエンディング曲が発表された。【場面写真】なんかホラー感…主人公の石原良純伊藤氏の作品は、海外30ヶ国以上で出版され、漫画界のアカ