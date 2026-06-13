◇第75回全日本大学野球選手権記念大会準決勝関大4―3国学院大（2026年6月13日神宮球場）全日本大学野球選手権は13日に準決勝2試合が行われ、関大が国学院大をサヨナラ勝利で下して、1972年以来54年ぶりの優勝に王手をかけた。同点の9回2死一、三塁で4番の山本峻輔が左前へのサヨナラ打を決めた。前回優勝の72年は山口高志（元阪急）がエースとして奮闘。同氏は現在、同大学のアドバイザリースタッフとして投手を指導