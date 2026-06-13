■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子200mの予選が13日に行われ、水久保漱至（27、宮崎県スポ協）が20秒07（＋0.5）の日本歴代2位の好記録をマークし、準決勝進出を決めた。3組7レーンの水久保は、直線に入ると後続を突き放し1着でフ