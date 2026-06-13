ドジャースの大谷翔平選手が日本時間13日、欠場となったホワイトソックス戦を前に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに愛犬デコピンの愛らしい動画を公開しました。大谷選手はこの日、左膝の炎症で欠場。ロバーツ監督も試合前に「明日は出場できることを期待しているがもう1日休養日が必要かもしれない」と話していました。そんな休養日となった大谷選手は、野球から離れたオフの時間を感じさせるデコピンの動画をアップ。