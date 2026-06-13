是枝裕和監督（63）が13日、母校の早大の人気授業「マスターズ・オブ・シネマ」の講義にゲストとして登壇し、公開中の新作「箱の中の羊」をはじめ、学生の質問に答えた。「箱の中の羊」は、24年春に中国で死者のよみがえりビジネスが人気という記事を読んだ是枝監督の中に湧いた「最新のテクノロジーで死者をよみがえらせる」という発想が出発点となり、同年秋にビジネスをしている人に会い原案・脚本から手がけた。その題材を着想