「ヤバッ、見つかった！」草を食べるため“半分だけ脱走”した豆柴高速バックに爆笑「何事もなかった男の顔してる」【動画】「ヤバッ！」と言わんばかりの高速バック「外の草は食べたい。でも完全には出たくない。その結果、“半分だけ脱走”みたいになってました」そんなコメントとともにInstagramに投稿された豆柴の動画が、多くの人を笑顔にしています。投稿したのは、笑いと癒やしの豆柴一家の日常を発信するInstagramアカウ