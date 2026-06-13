「小さな高級車」をより精悍に見せるアイテムが誕生スズキは2026年4月10日、コンパクトSUV「フロンクス」の純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を発売しました。2024年10月にデビューしたフロンクスは、「扱いやすいクーペスタイルSUV」をコンセプトに、力強さ・上質さ・洗練さを合わせ持つデザインと、取り回しの良さと快適な室内空間を兼ね備えました。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ちいさな高級SUV」の“新”