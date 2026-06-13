愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義実家建て替え宣言から起こった一件です。義母「近いうちにこの家を建て替えようと思っているの」遠方の義実家への年1回の帰省時中、突然の建て替え宣言。止めても聞かない義両