＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース2日目◇13日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】初々しいプロテスト合格時の福田萌維ツアー未勝利の福田萌維が1イーグル・6バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。トータル12アンダーまでスコアを伸ばし、単独首位で最終日に進んだ。「8アンダーは人生でのベス