◇交流戦日本ハム４―3中日（2026年6月13日エスコンF）日本ハムが劇的サヨナラ勝利で、新庄剛志監督（54)の政権下で前日に達成した最長記録を更新する9連勝を飾った。3回1死二塁で水野が中越え三塁打を放って先制。さらに2死三塁で野村が中前打を放って2点目を挙げた。8回はこの日が26歳の誕生日だった田宮の3号ソロで追加点。フェンス上部に当たったという当初の判定がリプレー検証で覆る自らの記念日“お祝い”弾と