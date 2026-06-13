◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム 4x-3 中日(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムとの2戦目に臨んだ中日。9回2アウトの土壇場からは、鵜飼航丞選手のタイムリーで試合を振り出しに戻すも、直後にサヨナラホームランを浴び敗れました。この日の先発は、今季初先発を迎えた松葉貴大投手。初回からヒットを浴びると、3回には2本のタイムリーを浴び、先制を許します。それでも4回には四球とヒットで2アウト1、3塁のチャンスメイ