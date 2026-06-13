◇交流戦中日3―4日本ハム（2026年6月13日エスコンフィールド）中日が日本ハムに競り負けた。3連敗で借金は今季ワーストを更新する「20」に膨らんだ。3―3の9回に草加が1死から水野にサヨナラ本塁打を浴びた。今季初登板の先発・松葉は5回を投げ、7安打2失点と粘ったが、援護に恵まれなかった。8回には橋本が田宮にソロ本塁打を打たれた。打線は4回に2死一、三塁から日本ハム先発・福島の暴投で1点。2点ビハインドの