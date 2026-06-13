山口茜バドミントンのオーストラリア・オープンは13日、シドニーで各種目の準決勝が行われ、女子シングルスで山口茜（再春館製薬所）がシンドゥ・プサルラ（インド）を2―0で下して決勝に進んだ。奥原希望（東京都協会）は敗れた。（共同）