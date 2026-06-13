シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、自身のXを更新。この日予定していた新潟公演を延期したことを謝罪した。ナオトは「新潟公演を楽しみにしてくださっていた皆様へ」と書き出し、「本当に、ごめんなさい」と謝罪。「今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに、最高のShowを届けたくて、ギリギリまで「何とかあのステージに立てないか」と諦めずに探り続けてきました」とつづった。「