楽天戦に先発し、完封で5勝目を挙げた広島・森下＝楽天モバイルパーク広島の森下が単打2本に抑え、2年ぶりの完封で5勝目。チームの連敗を4で止めた。打線は一回に坂倉の適時打で先制し、五回にモンテロの適時二塁打で加点した。楽天は二回以降は得点機をつくれず、早川が5回2失点で3敗目。