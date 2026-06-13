アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の渡辺翔太（３３）が１１日、東京・新宿のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで行われた「ウェンディ＆ピーターパン」取材会に俳優の芳根京子、石丸幹二とともに出席した。舞台は世界的名作「ピーターパン」をウェンディの視点から描いた一作だ。Ｗ主演を務める渡辺と芳根は本作が初共演。互いの印象について、渡辺は「芳根さんは太陽みたいな方。すごく力強くエネルギッシュでパワフ