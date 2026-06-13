【モデルプレス＝2026/06/13】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第7弾が公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露◆金川紗耶、パステルカラーのランジェリーショット公開先行カット第7弾として、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカットを公開。今回のカットでは彼女のキュートかつ美し