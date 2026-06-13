【モデルプレス＝2026/06/13】HYBE x Geffen Recordsによる大型プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』に出演していた大谷碧空（AOI／19）にモデルプレスがインタビュー。女優として表現の世界に立ってきた彼女が、なぜアーティストという夢を志したのか。過酷な挑戦の先で見つけた今後のビジョン、そして応援してくれたファンへ「傷つかせてしまったのではないか」と抱えていた葛藤と感謝を、まっすぐな言葉で明かした。【