◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ埼玉―巨人３軍（１３日・上尾）巨人は３軍のスタメンを発表した。喜多隆介捕手は「６番・捕手」。１０日の韓国・ロッテとの練習試合で右膝手術から約１０か月半ぶりの実戦復帰を果たしており、復帰後初スタメンとなる。先発は森本。スタメンは以下の通り。１番・左翼笹原２番・遊撃川原田３番・右翼知念４番・三塁竹下５番・一塁フェリス６番・捕手喜多７番・中堅坂