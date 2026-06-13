◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―１中日（１４日・エスコンフィールド）中日はサヨナラ負けで３連敗を喫した。今季の成績は２１勝４１敗１分けとなり、借金はワーストの２０に膨れあがった。先発の松葉が３回に２点を先制されると、打線は福島を打ちあぐね、４回に暴投で１点を返すのがやっと。サノーを今季初めて４番で起用するなど打線を変更し、９回には鵜飼の２点打で追いついた。しかし、最後は草加が水野に