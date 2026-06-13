◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４x―３中日（１３日・エスコンフィールド）日本ハムは中日にサヨナラ勝ち。日本一に輝いた２０１６年の１５連勝以来となる９連勝。新庄政権での連勝記録を伸ばした。貯金は今季最多の７。交流戦は１３勝３敗とし、２００７年以来の交流戦Ｖへ望みをつないだ。交流戦首位の西武は午後６時から巨人と戦う。０―０の３回１死二塁、水野が左中間への適時三塁打を放ち先制。２死三塁と