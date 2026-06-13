６月１３日の阪神１１Ｒ・三宮Ｓ（ダート１８００メートル、３歳上オープン＝１６頭立て）は、単勝１・７倍の支持を受けたグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）が２番手から抜け出し、オープンで初勝利を挙げた。勝ち時計は１分５１秒６（良）。まさに横綱相撲だった。回転の速い大きなストライドで二の脚をつけ、逃げたクインズショコラ（２着）の真後ろを確保。道中も終始２番手を追走