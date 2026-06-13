【来週の注目材料】日銀は4会合ぶりの利上げへ 今週は中銀ウィークとなっており、15・16日の日銀金融政策決定会合、16・17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)、18日のイングランド銀行金融政策会合(MPC)が予定されています。なお、スイス、豪州、ブラジル、スウェーデン、ノルウェーなどでも会合が開催されます。 日銀金融政策決定会合は4会合ぶりの利上げが見込まれています。2月28日に始まった米国・イ