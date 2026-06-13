◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）１５位で出た菅楓華（ニトリ）は６バーディー、３ボギーの６９と伸ばし、通算９アンダーの８位に浮上した。「今日はバーディーが先行して、いい流れでプレーできた。途中ボギーもあったけど、最終的にアンダーで回れて良かった」と笑顔で振り返った。トップとは８打の差があるが、２位とは５打差で最終日を迎