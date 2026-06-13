女優・釈由美子が、息子の１０歳の誕生日と自身の４８歳の誕生日を報告した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「６月１２日。本日は息子の１０歳の誕生日です」と書き出すと、「１０」と「４８」の「１０年という時の流れを振り返りながらあっという間に、もうこんなに大きくなって嬉しい反面、寂しくもあり複雑な親心です。。」と率直な気持ちをつづった。釈自身も６月１２日が誕生日。「そんな私は、本日