ヤクルトで活躍した宮本慎也さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。名門・ＰＬ学園時代に生意気？なプレーで指導を受けた先輩の実名を明かす一幕があった。今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇、８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。厳しい寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。８７年夏の甲子園優勝メ