◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム 4x-3 中日(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)中日との2戦目に臨んだ日本ハム。3回に2本のタイムリーで先制すると、この日26歳の誕生日を迎えた田宮裕涼選手のホームランでも得点を重ね、勝利しました。先発マウンドにあがったのは福島蓮投手。初回からヒットを浴びるも、スコアボードに0を並べる立ち上がりとします。これを援護すべく3回には打線が奮起。水野達稀選手のタイムリー3塁打と野村佑