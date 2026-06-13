◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の準決勝が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、昨年準Ｖの北海道銀行に６―１０で敗れて連覇を逃した。これでミラノ・コルティナ五輪シーズンが終わった。試合後、今後について聞かれたスキップの吉村紗也香は「今後については今ここでお答えできないのが正直なところ。４年間が終わったということで自分自身