◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、この日メジャー移籍後ワーストの7失点を喫した佐々木朗希投手についてコメントしました。7回無失点と好投した前回から中6日でのマウンド。4回まで1失点に抑えましたが、5回に連続タイムリーや押し出しで4点目を許して降板。後続も打たれ走者の生還を許し、佐々木投手は5回途中7失点となりました。ロバーツ監督は試合