◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島・野間峻祥内野手が途中交代となった。２点リードの８回２死満塁。名原の遊撃方向へのライナーが二塁走者だった野間に直撃した。守備妨害となり、この回は無得点に終わった（記録は遊撃内野安打）。この回から代打で出場していた野間はその場に倒れ込んだ後、トレーナーに付き添われながら自力でベンチへ下がり、そのまま途中交代とな