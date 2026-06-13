「ホワイトソックス８-２ドジャース」（１２日、シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は、前日に左膝の炎症で途中交代となったこともあり、スタメンを外れ、出場機会はなかった。この日はチームよりも遅れて球場入り。試合中にはベンチで、負傷者リスト（ＩＬ）入りし、同じくベンチにいるホワイトソックス・村上宗隆内野手と、ジェスチャーでやりとりし、笑顔を見せる場面がみられた。球場入りの際は、大きな黒いバッグを左肩に