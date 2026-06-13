「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島が連敗を４で止めた。交流戦はビジター８試合目で初勝利。交流戦最下位を脱出した。先発・森下が圧巻の投球を披露した。初回先頭の平良に左前打を浴びるも、以降は七回２死まで２０人連続でアウト。八、九回も０を並べ、自身２年ぶりの完封でチーム単独トップの５勝目をマークした。打線は初回から森下を援護した。１死一、三塁から４番・坂倉が相手先発・早川か