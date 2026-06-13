府中が沸いた。１３日の東京１０Ｒ・夏至Ｓで、国枝栄元調教師（７１）が厩務員として担当する９番人気トクシーカイザーが果敢にハナを切り、２着に健闘した。ゴール寸前でかわされたものの、低評価を覆す走り。鞍上の菊沢は「（自分が乗っていない時も）この馬のレースを見ていて、好走パターンは気分良く運ぶ形かなと思っていました。内枠でしたしね」と振り返った。国枝元調教師は「勝つのは難しいね。パドックで元気良くて