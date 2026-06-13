第3日、通算17アンダーで首位を守った桑木志帆＝六甲国際GC宮里藍サントリー・レディース第3日（13日・兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）桑木志帆が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算17アンダーの199で首位を守った。3打差の2位に永井花奈がつけ、さらに2打差の3位でアマチュアの金瑞娥（韓国）が続いた。通算11アンダーの4位は鶴岡果恋。10アンダーの5位に荒木優奈、沖せいら、昨年優勝の高橋彩華が並んだ。（出場6