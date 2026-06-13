▽ドイツ―キュラソー（日本時間15日午前2時・ヒューストン）実績豊富なドイツが主導権を握る展開か。早い時間に得点し、優位に進めて確実に勝ち点3をつかみたい。初出場のキュラソーはオビスポを中心とした守備陣の踏ん張りが鍵。▽オランダ―日本（日本時間15日午前5時・ダラス）準優勝3度のオランダが優位。絶対的存在のファンダイクが守備陣をまとめる。日本は司令塔のデヨングを封じ、速攻から好機を生み出したい。エース