▽スペイン―カボベルデ（日本時間16日午前1時・アトランタ）優勝候補のスペインは注目のヤマルが負傷明けで万全でなくても、ペドリらが格の違いを示せるか。初出場のカボベルデは、圧倒的不利と予想される初戦で意地を見せたい。▽ベルギー―エジプト（日本時間16日午前4時・シアトル）ベルギーはGKクルトワやFWルカクら黄金世代が健在。直前の親善試合で完勝し、勢いに乗る。堅守のエジプトは試合当日に34歳となるエース、サ