初対面でいきなり料理を奪い取るって…開いた口が塞がりません。驚きながらも場の空気を壊さないようにしていた早紀さん。でも、ママ友の行動はこれだけでは終わりませんでした…。子どもの食事まで横取りされて、さすがに黙っていられなくなってしまうのです。>>【まんが】あなたのモノは私のモノ!?(ウーマンエキサイト編集部)